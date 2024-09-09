В Литве готовят эвакуацию населения из-за событий на Украине

В правительстве Литвы пообещали к началу октября подготовить национальный план массовой эвакуации. Как сообщает RT со ссылкой на литовские СМИ, об этом заявила глава МВД страны Агне Билотайте.

Министр связала это с угрозами из-за конфликта на Украине. Она заявила, что работу в этом направлении будут вести вместе с другими прибалтийскими странами, а в Евросоюз подадут заявки на финансирование программы.

В середине июля парламент Литвы (сейм) утвердил программу укрепления и развития гражданской обороны, которую инициировало МВД страны. Она включает в себя создание новых убежищ, систем оповещения, специального мобильного приложения для информирования граждан. Финансирование проекта составляет 285 млн евро.

Зеленский анонсировал новый план по Украине

О работе над созданием системы безопасных убежищ заявляли и в Латвии. Глава МВД республики Рихард Козловскис заявлял, что в стране насчитывается около 50 тысяч подземных зданий — подготовить их к использованию планируют к ноябрю.