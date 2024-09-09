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В Нидерландах призвали вынудить беженцев с Украины вернуться на родину

Лидер нидерландской правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс призвал не продлевать украинским беженцам разрешение на проживание и работу в ЕС, чтобы вынудить военнообязанных граждан Украины вернуться на родину. Об этом сообщает портал Dutch News.

В Нидерландах призвали вынудить беженцев с Украины вернуться на родину
© globallookpress.com

По его словам, срок временной защиты для граждан Украины должен быть либо не продлен позже марта 2025 года, либо окончен раньше. Вилдерс подчеркнул, что Нидерланды «полны до краев» и не могут позволить себе продлевать содержание еще большего количества беженцев.

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«Украинские мужчины, которые могут помочь защищать и отстраивать свою родину, должны быть отправлены обратно на Украину», — подчеркнул он.

Напомним, что весной МИД Украины направил руководителям украинских заграничных дипломатических учреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, кроме оформления удостоверений личности для возвращения на Родину. Кроме того, с 24 апреля военнообязанные украинцы не могут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами страны.

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