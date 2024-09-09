В Нидерландах призвали вынудить беженцев с Украины вернуться на родину

Лидер нидерландской правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс призвал не продлевать украинским беженцам разрешение на проживание и работу в ЕС, чтобы вынудить военнообязанных граждан Украины вернуться на родину. Об этом сообщает портал Dutch News.

По его словам, срок временной защиты для граждан Украины должен быть либо не продлен позже марта 2025 года, либо окончен раньше. Вилдерс подчеркнул, что Нидерланды «полны до краев» и не могут позволить себе продлевать содержание еще большего количества беженцев.

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«Украинские мужчины, которые могут помочь защищать и отстраивать свою родину, должны быть отправлены обратно на Украину», — подчеркнул он.

Напомним, что весной МИД Украины направил руководителям украинских заграничных дипломатических учреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, кроме оформления удостоверений личности для возвращения на Родину. Кроме того, с 24 апреля военнообязанные украинцы не могут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами страны.