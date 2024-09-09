Токаев предложил Армении и Азербайджану площадку для переговоров

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает издание Tengrinews.kz.

Президент Казахстана подтвердил готовность своей страны предоставить площадку в городе Алма-Ата, напомнив, что в декабре 1991 года там «была подписана историческая декларация», утвердившая «принципы определения межгосударственных границ».

До этого Токаев также заявлял о согласии Баку и Еревана провести переговоры по подготовке мирного соглашения в Казахстане.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил об отправке в Азербайджан согласованного проекта мирного договора по урегулированию конфликта между республиками.