Иран прокомментировал сообщения о возможных поставках ракет в Россию

Заявления о возможной передаче Ираном ракет в Россию являются психологической войной.

Так сообщения о поставках опроверг старший командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фазлолла Нозари, сообщает Reuters.

«Никакие ракеты не были отправлены ​​в Россию, это утверждение является своего рода психологической войной Иран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта», — сказал он.

Песков прокомментировал сообщения о поставке Ираном ракет

Ранее постпредство Ирана при ООН заявило, что страна не поставляет оружие сторонам конфликтов, в том числе и на Украине. Дипломаты подчеркнули, что позиция Ирана насчет конфликта на Украине остается неизменной. Тегеран воздерживается от участия в подобных действиях и призывает другие государства остановить поставки военной техники.