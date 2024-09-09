Иран прокомментировал сообщения о возможных поставках ракет в Россию

Иран опроверг сообщения о возможных поставках ракет в Россию
Заявления о возможной передаче Ираном ракет в Россию являются психологической войной.
Так сообщения о поставках опроверг старший командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фазлолла Нозари, сообщает Reuters.
«Никакие ракеты не были отправлены в Россию, это утверждение является своего рода психологической войной Иран не поддерживает ни одну из сторон украинского конфликта», — сказал он.
Песков прокомментировал сообщения о поставке Ираном ракет
Ранее постпредство Ирана при ООН заявило, что страна не поставляет оружие сторонам конфликтов, в том числе и на Украине. Дипломаты подчеркнули, что позиция Ирана насчет конфликта на Украине остается неизменной. Тегеран воздерживается от участия в подобных действиях и призывает другие государства остановить поставки военной техники.