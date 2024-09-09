Экс-премьер Италии Марио Драги заявил, что Евросоюз может прекратить свое существование, если не ускорит экономический рост и не пересмотрит свои амбиции. Доклад Драги, подготовленный по заказу Еврокомиссии (ЕК), опубликован на сайте ЕК.

В своем докладе Драги отметил, что ЕС потерял часть экономических преимуществ из-за отказа от российских энергоносителей. Также на экономическую ситуацию повлияла конкуренция с Китаем.

По мнению Драги, ЕС необходимо инвестировать «огромную сумму денег в относительно короткие сроки» для финансирования декарбонизации экономики и цифровых инноваций. Политик указал, что американские компании вкладывают в инновации на 700 миллиардов евро в год больше, чем европейские. Наибольший дефицит инвестиций наблюдается в сфере технологий и телекоммуникаций.

«Если Европа не сможет стать более производительной, нам придется выбирать. Мы не сможем одновременно быть лидерами в области новых технологий, экологии и независимым игроком на мировой арене. <…> Фундаментальные ценности Европы - это процветание, равенство, свобода, мир и демократия. <…> Если Европа больше не сможет предоставлять все эти ценности своим народам - она потеряет смысл своего существования», - предупредил Драги.

В докладе также подчеркивается, что США больше не готовы быть «зонтиком безопасности» для Европы. При этом ЕС, по мнению политика, пока не способен полностью защитить себя сам.

Евросоюз ужестоячает контроль за компаниями из РФ

Ранее в МИД Германии начали работать над планом на случай победы Дональда Трампа на выборах президента США. Financial Times писала, что новая администрация может ослабить гарантии безопасности для Европы и повысить тарифы на импорт. Газета отмечала, что потенциальные 10-процентные тарифы могут нанести серьезный ущерб ориентированной на экспорт немецкой экономике.

Еще одной серьезной проблемой FT называла нежелание Трампа вкладывать деньги в НАТО. На фоне этого немецкий политик Манфред Вебер, глава правоцентристской Европейской народной партии (крупнейшая в Европарламенте), выступил за разработку Европой собственных сил ядерного сдерживания.