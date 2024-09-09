На Украине издали учебник с картой страны без Крыма

Министерство образования и науки Украины «пропустило» учебник, в котором карта страны изображена без Республики Крым, написала в Telegram-канале депутат Верховной рады София Федина. По ее словам, верстальщики связали это с «технической ошибкой». News.ru

Депутат разместила ссылку на электронную версию учебника: в нем на третьей странице рядом с гимном Украины напечатана карта страны без Крыма. ТАСС

В конце августа стало известно, что в украинском школьном учебнике 2016 года Курская и Белгородская области были обозначены как территория Украины. В том числе в состав Украины были «включены» Льгов, Старый Оскол и Белгород. Lenta.ru