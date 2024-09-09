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ВСУ сообщили о значительных потерях в Донбассе

Британский журнал The Economist поговорил с украинскими военными и рассказал о «значительных потерях» ВСУ в районах Украинска и Курахово в Донбассе. Юрий, солдат 59-й бригады ВСУ, рассказал, что подкрепление из неопытных пехотинцев, направленное из 71-й бригады, было уничтожено.

По словам Юрия, «за три дня сто человек превратились в ноль». Он заявил, что некоторые солдаты бежали, а другие погибли или получили ранения. Украинские военные сообщили The Economist, что ВСУ боятся попасть в окружение вблизи города Курахово, так как в этом районе они испытывают проблемы со снабжением.

СМИ назвали возможную цель ударов Израиля по Сирии

Сирийские государственные СМИ рассказали о серии ударов, нанесенных Израилем по нескольким целям в центре Сирии, включая район Масьяф. Сообщалось, что в результате атак погибли как минимум 14 человек и 43 получили ранения, также возникли пожары. Как пишет The Times of Israel, удары могли быть направлены против сирийской базы Ирана по сборке ракет.

Район Масьяф, расположенный к западу от города Хама, предположительно используется в качестве базы иранских войск и проиранских ополченцев. В последние годы этот район неоднократно подвергался нападениям. В Масьяфе находится научно-исследовательский центр, который, по данным Израиля, используется иранскими силами для производства высокоточных ракет класса «земля-земля».

«Америка должна уйти от одержимости быть номером 1»

Американский журнал Foreign Policy попросил нескольких мыслителей из разных стран написать письма с советами будущему президенту США. Профессор экономики, политолог из Сингапура Дэнни Куа в своем письме посоветовал новому главе США «отойти от американской одержимости быть номером 1».

Куа отметил, что во время визитов в Юго-Восточную Азию американские чиновники требуют от стран региона выбрать между США и Китаем. США вступают с Китаем в «великодержавное соперничество», но в Юго-Восточной Азии уже предупредили, что «выбирать не станут». Куа считает, что в своем нынешнем соперничестве с Китаем США рискуют потерять рабочие места и нанести удар по собственной промышленности. Таких угроз не было даже во время соперничества США с СССР, предупредил автор статьи.

«Арктические амбиции»: три китайских ледокола и единство с Россией

Решение Китая отправить три ледокола в Арктику стало «четким сигналом» для мира - Пекин придает всё большее значение сотрудничеству с Россией в противовес присутствию НАТО в полярном регионе. Об этом пишет South China Morning Post.

Newsweek ранее рассказал, что в июле Китай впервые отправил три своих ледокола в Северный Ледовитый океан. Журнал сослался на открытые данные отслеживания судов, основанные на системе автоматической идентификации (AIS). Американские аналитики заявили, что Пекин «преследует в полярных регионах свои великодержавные амбиции в коммерческих, научных, дипломатических и военных целях». Эксперт по Китаю Эйдан Пауэрс-Риггс предупредил, что в физическом и геополитическом ландшафте региона происходят серьезные изменения, которыми Китай стремится воспользоваться. Эксперт напомнил, что недавно Россия и Китай подписали несколько соглашений, касающихся Арктики - в том числе страны договорились вместе развивать судоходные пути.

«Хитрый способ обхода западных санкций»

Автор британского журнала The Spectator рассказал, что официальный экспорт деталей самолетов, навигационного оборудования и микрочипов из ЕС в Россию остается «почти нулевым», но в реальности РФ продолжает использовать западные материалы для производства оружия. По данным The Spectator, в российских ракетах все еще находят недавно произведенные западные микрочипы.

Параллельно со снижением экспорта в Россию вырос экспорт ЕС в дружественные или «неоднозначно настроенные» по отношению к Москве государства. На Западе считают, что подсанкционные товары реэкспортируются в Россию через третьи страны, а «главным подозреваемым» является Китай. До украинского кризиса экспорт микрочипов из ЕС в Турцию достигал 14 миллионов евро в месяц, а теперь он стабильно превышает 20 миллионов евро. Такой же экспорт в Казахстан увеличился более чем вдвое - до 578 миллионов евро. В то же время вырос экспорт гребных винтов и деталей для лодок в Армению и Киргизию, не имеющих выхода к морю.