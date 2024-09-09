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Супертайфун "Яги" устроил апокалипсис в Азии: фото

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Последствия разгула тайфуна "Яги", Филиппины, 2 сентября
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Последствия разгула тайфуна "Яги", Филиппины, 2 сентября 
© EPA/TACC
Последствия разгула тайфуна "Яги", Филиппины, 2 сентября
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Последствия разгула тайфуна "Яги", Филиппины, 2 сентября 
© EPA/TACC
Последствия разгула тайфуна "Яги", Филиппины, 2 сентября
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Последствия разгула тайфуна "Яги", Филиппины, 2 сентября 
© EPA/TACC
Местные жители наблюдают, как дым поднимается над горящим кораблем, севшим на мель, Филиппины, 2 сентября
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Местные жители наблюдают, как дым поднимается над горящим кораблем, севшим на мель, Филиппины, 2 сентября 
© EPA/TACC

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Вспышки молний над Гонконгом, 4 сентября
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Вспышки молний над Гонконгом, 4 сентября 
© Zuma/TACC
Супертайфун "Яги" обрушился на провинцию Хайнань, Китай, 6 сентября
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Супертайфун "Яги" обрушился на провинцию Хайнань, Китай, 6 сентября 
© EPA/TACC
Строительный кран упал на автомобили в городе Хайкоу, Китай, 6 сентября
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Строительный кран упал на автомобили в городе Хайкоу, Китай, 6 сентября 
© VCG/TACC
Тайфун "Яги" из космоса, 6 сентября
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Тайфун "Яги" из космоса, 6 сентября 
© Zuma/TACC
Водитель грузовика, перевернутого сильным ветром, Китай, 7 сентября
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Водитель грузовика, перевернутого сильным ветром, Китай, 7 сентября 
© VCG/TACC

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Тайфун "Яги" обрушился на северное побережье Вьетнама, 7 сентября
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Тайфун "Яги" обрушился на северное побережье Вьетнама, 7 сентября 
© EPA/TACC
Тайфун "Яги" обрушился на северное побережье Вьетнама, 7 сентября
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Тайфун "Яги" обрушился на северное побережье Вьетнама, 7 сентября 
© EPA/TACC
Последствия разгула тайфуна "Яги", Китай, 7 сентября
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Последствия разгула тайфуна "Яги", Китай, 7 сентября 
© VCG/TACC
Затопленные автомобили на одной из дорог Чжаньцзяня, Китай, 7 сентября
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Затопленные автомобили на одной из дорог Чжаньцзяня, Китай, 7 сентября 
© VCG/TACC
Местный житель разбирает обломки на одной из улиц Чжаньцзяня после удара тайфуна "Яги", Китай, 7 сентября
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Местный житель разбирает обломки на одной из улиц Чжаньцзяня после удара тайфуна "Яги", Китай, 7 сентября 
© VCG/TACC

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Деревья у дороги, вырванные сильным ветром, Китай, 7 сентября
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Деревья у дороги, вырванные сильным ветром, Китай, 7 сентября 
© VCG/TACC
Поврежденные автомобили в реке, Китай, 7 сентября
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Поврежденные автомобили в реке, Китай, 7 сентября 
© VCG/TACC
Последствия разгула тайфуна "Яги", Китай, 8 сентября
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Последствия разгула тайфуна "Яги", Китай, 8 сентября 
© VCG/TACC
Последствия разгула тайфуна "Яги", Китай, 8 сентября
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Последствия разгула тайфуна "Яги", Китай, 8 сентября 
© VCG/TACC
Последствия разгула тайфуна "Яги", Вьетнам, 8 сентября
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Последствия разгула тайфуна "Яги", Вьетнам, 8 сентября 
© EPA/TACC

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Упавшее дерево на одной из улиц Ханоя, Вьетнам, 8 сентября
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Упавшее дерево на одной из улиц Ханоя, Вьетнам, 8 сентября 
© EPA/TACC
Последствия разгула тайфуна "Яги" в Ханое, Вьетнам, 8 сентября
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Последствия разгула тайфуна "Яги" в Ханое, Вьетнам, 8 сентября 
© EPA/TACC

"Яги" стал одним из самых мощных тайфунов в Азии в этом году. В начале прошлой недели шторм обрушился на Лусон, крупнейший и самый густонаселенный остров Филиппин. В результате разгула стихии местные реки вышли из берегов, были затоплены дороги, начались оползни. Как сообщает "Российская газета", из-за непогоды на Филиппинах погибли по меньшей мере 11 человек.

Затем супертайфун обрушился на Китай. В южных регионах страны погибли 3 человека, 95 получили травмы и более 1,2 миллиона оказались в зоне бедствия. Отмечались значительные перебои с электроснабжением и в работе связи.

На выходных "Яги" пришел на север Вьетнама. По словам экспертов, супертайфун стал мощнейшим за десятилетия и нанес стране значительный экономический ущерб. На данный момент известно о гибели 35 человек, еще 24 считаются пропавшими без вести.

Были обесточены миллионы домохозяйств и компаний, затоплены автомагистрали, нарушена работа телекоммуникационных сетей, повалены тысячи деревьев.

Последствия разгула супертайфуна "Яги" в Азии - в галерее “Рамблера”.

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