Супертайфун "Яги" устроил апокалипсис в Азии: фото

"Яги" стал одним из самых мощных тайфунов в Азии в этом году. В начале прошлой недели шторм обрушился на Лусон, крупнейший и самый густонаселенный остров Филиппин. В результате разгула стихии местные реки вышли из берегов, были затоплены дороги, начались оползни. Как сообщает "Российская газета", из-за непогоды на Филиппинах погибли по меньшей мере 11 человек.

Затем супертайфун обрушился на Китай. В южных регионах страны погибли 3 человека, 95 получили травмы и более 1,2 миллиона оказались в зоне бедствия. Отмечались значительные перебои с электроснабжением и в работе связи.

На выходных "Яги" пришел на север Вьетнама. По словам экспертов, супертайфун стал мощнейшим за десятилетия и нанес стране значительный экономический ущерб. На данный момент известно о гибели 35 человек, еще 24 считаются пропавшими без вести.

Были обесточены миллионы домохозяйств и компаний, затоплены автомагистрали, нарушена работа телекоммуникационных сетей, повалены тысячи деревьев.

Последствия разгула супертайфуна "Яги" в Азии - в галерее “Рамблера”.