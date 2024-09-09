МИД Сирии обвинил Израиль в эскалации на Ближнем Востоке

Израиль своими действиями провоцирует эскалацию на Ближнем Востоке, что чревато непредсказуемыми последствиями.

Об этом заявил МИД Сирии, комментируя удары израильских ВС по объектам в сирийской провинции Хама.

"Настойчивые атаки, совершаемые израильскими оккупационными властями на сирийские территории и другие страны региона, а также их продолжающаяся варварская война против палестинского народа в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, сопровождающаяся ужасающими преступлениями и массовым истреблением палестинцев, указывают на стремление <...> [израильской стороны] к дальнейшей эскалации [конфликта] в регионе, которая будет иметь тяжелые и непредсказуемые последствия", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства арабской республики, содержание которого приводит агентство SANA.

В МИД возложили ответственность за происходящее на Соединенные Штаты и другие страны Запада, которые продолжают оказывать поддержку Израилю и тем самым "поощряют его продолжать" свои атаки.

Как проинформировало агентство SANA, ВС Израиля в ночь с 8 на 9 сентября нанесли авиаудары по наземным целям в Вади-эль-Уюне, Масьяфе и Саламии в провинции Хама. Источник в Минобороны арабской республики сообщил агентству, что "сирийские средства ПВО отразили агрессивное нападение израильского противника". По его сведениям, часть ракет была сбита на подлете к целям. Жертвами ударов стали 16 человек, еще 36 пострадали. Атаки также повлекли за собой ущерб материального характера.

Согласно информации издания The Times of Israel, в ходе ударов могли быть поражены объекты проиранских формирований, в том числе база по производству ракет.