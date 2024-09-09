На Украине планируют следить за расходами граждан

Регулятор посоветовал банкам Украины ввести для жителей страны лимит расходов по уровню их официальных доходов. Об этом пишет RT.

© РИА Новости

Замглавы Национального банка Украины Дмитрий Олейник объяснил такие рекомендации тем, что клиенты не должны иметь возможность обходить ограничения, сменив банк.

Такое решение НБУ направлено якобы на борьбу с отмыванием денег. Также в течение месяца регулятор планирует создать два реестра — для «скомпрометированных карт» и для «неблагонадёжных торговцев».

Ранее зампред Национального банка Украины Дмитрий Олейник заявил, что планируется ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на карту 150 тыс. гривен (около 327 тыс. рублей) в месяц.

При этом депутат Верховной рады Дмитрий Разумков высказал мнение, что такое решение ударит по государству и украинцам. А особенно - по финансовой системе. Так как люди начнут массово снимать деньги с карточных счетов, чтобы избежать ограничений.