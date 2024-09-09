В Ереване объяснили участие Армении в саммитах СНГ

Армения не может отказаться от участия в саммитах Содружества Независимых Государств (СНГ), поскольку в основе переговоров с Азербайджаном лежит главный документ организации — Алма-Атинская декларация.

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Так участие Еревана в мероприятиях СНГ объяснил спикер парламента республики Ален Симонян, передает РИА Новости.

«Одной из основ СНГ является Алма-Атинская декларация, с которой Армения работает в рамках переговоров. Мы не можем отказаться от формата, базовый документ которого лежит в основе наших переговоров», — сказал он.

В понедельник, 9 сентября, глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван направил Баку готовый и полностью согласованный проект мирного договора. Он добавил, что это соглашение — реальный шанс двух стран на заключение мирного договора, и выразил надежду на скорую реакцию со стороны Азербайджана.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией. Он также напомнил, что в декабре 1991 года в Алма-Ате «была подписана историческая декларация», утвердившая «принципы определения межгосударственных границ».