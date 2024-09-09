Повышение Владимиром Зеленским налогов на фоне военного положения ведет к уничтожению экономики Украины и «толкает жителей страны в нищету». Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Политик обратил внимание на то, что Зеленский показывает себя «совершенно некомпетентным хозяйственником».

«Зеленский не только безумствует в принятии военных решений, что уже обрушило фронт на Донбассе, он также активно уничтожает экономику Украины, что ударяет по всем гражданам страны, которые еще не смогли ее покинуть», - написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.

По его словам, Киев уже пошел на повышение акцизов на топливо, на чем ранее настаивала Европа, и планирует повысить налоги, «активно выжимая деньги из украинских граждан, прикрываясь военным положением».

«Дешевый бензин и газ Украине давали хорошие отношения с Россией. А это, в свою очередь, давало конкурентоспособность украинской экономике, деньги и благополучие украинским гражданам. А «добрый» Запад этого допустить не хотел, и подкупал украинскую элиту, чтобы они предавали интересы простых граждан»,- констатировал Медведчук.

Он также отметил, что Зеленский «потерял для страны экономическую независимость».

Ранее сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) выразил уверенность, что киевские власти сидят «на золотой жиле» и отдавать активы «на 10-12 триллионов долларов» России и Китаю «просто нелепо». При этом бывший украинский премьер Николай Азаров обратил внимание на то, что Запад отказался предоставить Украине 160 млрд долларов, которые она еще в 2013 году просила на развитие экономики, но легко согласился отдать те же деньги на разрушение и умерщвление страны.