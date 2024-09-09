Шольц готовит собственный план мирного урегулирования на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц готовит собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, своеобразные новые минские соглашения, что не исключает передачу Москве части украинских территорий. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на источник, близкий к правительству и Социал-демократической партии Германии.

По информации издания, Шольц хочет «разыграть украинскую карту», чтобы укрепить собственные позиции после неудач партии на региональных и европейских выборах. К поиску путей скорейшего завершения конфликта на Украине канцлера подталкивают и в оппозиционном Христианско-демократическом союзе.

Ранее Шольц заявил, что в конфликте на Украине настал момент для обсуждений путей достижения мира. Он считает, что необходимо провести новый саммит для урегулирования кризиса с обязательным участием в нем России.

В Госдуме оценили слова Шольца о переговорах с Россией

Накануне Владимир Зеленский после встречи с немецким канцлером также анонсировал, что готовит некий план достижения мира. Он пообещал ознакомить с ним не только президента США Джо Байдена, но и обоих кандидатов на этот пост — Дональда Трампа и Камалу Харрис.