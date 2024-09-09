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Симонян заявил, что власти Армении не ведут «антироссийскую кампанию»

Ереван не ведет «антироссийскую кампанию», заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. Политик задался вопросом, превратится ли в кампанию против него ситуация, в которой он нападет на сограждан, а они будут сопротивляться. News.ru

«Мы не ведем никакую антироссийскую кампанию. Если я нападу на вас, а вы будете сопротивляться, это превратится в кампанию против Алена?», - заявил он на брифинге. ТАСС

Ранее Симонян заявил, что Армения всегда стремилась стать членом Европейского союза. RT на русском

Власти Армении ответили на вопрос об «антироссийской кампании»
© РИА Новости
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