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Пашинян рассказал о прогрессе по мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку смогли согласовать 13 статей и предисловие проекта мирного соглашения, республика предлагает подписать согласованные пункты. Его слова приводит ТАСС.

Пашинян рассказал о прогрессе по мирному соглашению с Азербайджаном
© РИА Новости

Премьер Армении подчеркнул, что на сегодняшний день мир на Южном Кавказе не просто возможен, но реалистичен.

«13 статей и предисловие проекта мирного соглашения полностью согласованы, 3 статьи частично согласованы, они состоят буквально из двух предложений. Мы предлагаем в кратчайшие сроки подписать согласованные статьи», — сказал Пашинян.

27 июня МИД Азербайджана передал Армении одиннадцатый пакет предложений по мирному соглашению.

Позже азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что текст договора между Баку и Ереваном согласован на 80-90%. Лидер Азербайджана подчеркнул, что для дальнейшего развития диалога армянская сторона была вынуждена изъять из проекта положение и термины, которые имели связь с Нагорным Карабахом.

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