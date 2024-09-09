Bloomberg указал на последнюю попытку Зеленского проявить силу
Президент Украины Владимир Зеленский предпринял последнюю попытку проявить силу, назначив Андрея Сибигу министром иностранных дел страны вместо Дмитрия Кулебы, сообщает Bloomberg. Журналисты отметили, что прежде Сибига работал в офисе главы государства под руководством «могущественного» главы администрации Андрея Ермака.
По информации издания, после начала СВО последний не только взял на себя большую часть дипломатической работы, но и курировал переговоры.
«Перестановка [в правительстве Украины] на прошлой неделе прошла без особых объяснений и оставила западных союзников в недоумении. Она следовала схеме, согласно которой Зеленский возвышал тех, кто был ближе всего к его внутреннему кругу, включая Сибигу», — говорится в публикации.
Согласно публикации, союзники Киева обеспокоены растущей концентрация власти в офисе украинского лидера при Ермаке. Сам Зеленский пообещал начать «перестройку» правительства. Однако на Западе остались в недоумении от решения политика, возвысившего тех, кто был близок к его внутреннему кругу, включая Сибигу.
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«Это не стиль этого президента — брать на борт других людей. Он считает, что его решения — лучшие, нет места для дискуссий — поэтому есть определенный консерватизм», — приводит агентство слова президента «Центра Разумкова» Юрия Якименко.
Ранее полковник США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что кадровые перестановки на Украине могут говорить об осознании Зеленским ошибки в атаке на Курскую область. Он предположил, что президент долго не продержится на своем посту.