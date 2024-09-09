Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве извне в период выборов

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что парламентские выборы в стране проходят на фоне беспрецедентного иностранного вмешательства. RT на русском

«(Парламентские. – прим. ред.) выборы проходят на фоне беспрецедентного вмешательства извне», — подчеркнул глава грузинского кабмина. По мнению Кобахидзе, такое развитие событий противоречит избирательным принципам. При этом он выразил уверенность, что иностранные силы не смогут повлиять на результаты электорального процесса. Газета.Ru

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Это будут первые выборы с использованием электронных урн, которые будут установлены на 74% участков, что охватит почти 90% избирателей. Помимо устройств, считывающих голоса с бюллетеней, будет использована технология для верификации избирателей. ТАСС