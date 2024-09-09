Экс-претендентка на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли призвала американцев быть осторожнее из-за «операций» России в социальных сетях. Об этом сообщает National Review.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. В новом интервью Хейли предупредила об угрозе вмешательства в выборы со стороны «иностранных противников», в первую очередь Ирана. Политик обвинила Иран в заговоре против своей избирательной компании, сославшись на данные ФБР.

«Посмотрите на российскую дезинформацию. Это продолжается уже много лет. Россия, Китай, Иран и Северная Корея в какой-то степени», - заявила Хейли.

По ее мнению, американцам «пора проснуться» и понять, что множество информации в соцсетях - часть «иностранных операций». Политик призвала власти США не концентрироваться на противодействии лишь одной стране.

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«Не смотрите только на Россию. Не смотрите только на Китай. Не смотрите только на Иран», - заявила Хейли.

Она выступила за тесное сотрудничество США с Израилем и агрессивную позицию против ХАМАС и «Хезболлы», поддерживаемых Ираном. Хейли добавил, что кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сильнее своей соперницы, демократа Камалы Харрис в вопросах национальной безопасности.