На Украине погиб отвечавший за снабжение ВСУ дронами чиновник

Советник министра стратегической промышленности Украины Ярослав Олейник погиб в ДТП под Киевом, сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ. В министерстве рассказали, что Олейник отвечал за работу с производителями дронов.

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В ДТП вместе с 28-летним Олейником также погибла его жена. Официально причины и обстоятельства аварии названы не были.

По данным СМИ, в автомобиль Mitsubishi Pagero Олейника врезался украинский военный на Mitsubishi L-200. Перед этим водитель L-200 наехал на дикого кабана, лежавшего на дороге, потерял управление и выехал на встречную полосу. Мужчина за рулем L-200 выжил, а все находившиеся в Pagero погибли.

В 2017 году Олейник начал служить в подразделении ВСУ и позже стал оператором разведывательных дронов. Олейник принимал участие в подготовке новых операторов дронов, а летом 2023 года начал работать в украинском министерстве стратегической промышленности.