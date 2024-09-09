США отыскали пропавшего экс-главу МИД Китая

Пропавший в прошлом году экс-глава МИД КНР Цинь Ган был поставлен на низшую должность издательства World Affairs Press при китайском внешнеполитическом ведомстве.

Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Бывшие чиновники утверждают, что 58-летний Цинь был трудоустроен — по крайней мере, на бумаге — в World Affairs Press, государственном издательстве, связанном с Министерством иностранных дел. Понижение, которое, по словам бывших чиновников, произошло где-то весной, является "падением с небес", но также означает, что "он сорвался с крючка". "Он не сядет в тюрьму, но его карьера окончена"», — отмечается в материале издания.

Авторы подчеркивают, что подобное понижение в должности является относительно «мягкой формой наказания». Среди причин увольнения с поста главы МИД были приведены мнения ряда экспертов из США. В частности, они предложили, что на решение повлиял несоответствующий статусу дипломата образ Цинь Гана, который был прозван стилем «воина-волка».

Также указывается на якобы связь чиновника с журналисткой Фу Сяотянь от которой у него мог родиться ребенок в США. По словам одного из аналитиков, из-за ее активной медийной деятельности и публикации фотографий с сыном, власти Китая начали опасаться репутационных рисков.

Летом 2023 года Цинь Ган перестал появляться на публике. Дипломат возглавил МИД Китая в конце декабря 2022 года, а 18 июля был смещен с должности. В тот же день внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все сообщения, в которых фигурировало имя Цинь Гана. Его место занял руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам, член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И, который пребывал на посту главы МИД с 2013 по 2022 год.