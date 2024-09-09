Советник Трампа заявил, что американцы "разоблачили" Харрис

Американцы "разоблачили" кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис и понимают теперь, что она ответственна за разрушение экономики страны. Об этом заявил старший советник республиканца Дональда Трампа по избирательной кампании Джейсон Миллер.

"Медовый месяц [избирательной кампании Харрис] официально закончился. Камалу Харрис разоблачили как леворадикального человека, который несет ответственность за разрушение нашей экономики и наших границ", - сказал Миллер газете Politico, комментируя результаты последнего опроса.

Он также отметил, что ее советники "на самом деле не верят в Камалу Харрис".

Ранее издание The New York Times опубликовало в преддверии дебатов 10 сентября результаты исследования, согласно которому Трампа поддерживают 48% респондентов, в поддержку Харрис высказались 47% опрошенных.

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Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост страны Харрис. Она выбрала своим напарником по предвыборной гонке, кандидатом на пост вице-президента губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Кандидатом в президенты США от республиканцев выдвинут Трамп, своим напарником по президентской гонке он выбрал сенатора Дэвида Вэнса.