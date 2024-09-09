Стало известно, сколько организаций Грузии зарегистрировались в реестре иноагентов

Более 450 организаций в Грузии прошли регистрацию в реестре иноагентов в соответствии с соответствующим принятым законом. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Газета.Ru

«С заявлением в Министерство юстиции Грузии обратились более 450 неправительственных организаций, то есть значительная часть организаций, работающих с иностранным финансированием», - заявил на брифинге Кобахидзе. Он отметил, что «процесс регистрации НПО проходил на фоне активного давления и шантаж». По его словам, «неправительственным организациям угрожают и шантажируют их как НПО, так и отдельные зарубежные организации-доноры». ТАСС

Ранее сообщалось, что в Минюст Грузии подали заявки 469 некоммерческих организаций для регистрации в качестве иноагентов. RT на русском