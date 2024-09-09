Глава МИД КНР приедет в Россию

Глава МИД Китая Ван И планирует посетить Россию 11-12 сентября. Он примет участие во встрече представителей стран БРИКС по вопросам безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

Официальный представитель ведомства Мао Нин отметила, что визит состоится по приглашению секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. Это будет 14-я встреча высоких представителей БРИКС.

Ранее президент РФ Владимир Путин на двусторонней встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном заявил, что отношения России и КНР достигли беспрецедентного уровня. По его словам, особое внимание стороны уделяют межрегиональному сотрудничеству.

Как стало известно, во Владивостоке на Восточном экономическом форуме 2024 года были заключены важнейшие инвестиционные соглашения, которые окажут значительное влияние на развитие экономики Сахалинской области. Китайский инвестор стал ключевым участником.