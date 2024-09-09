Владимиру Зеленскому не дают разрешения вести переговоры о мире с Россией, так как это может негативно сказаться на шансах на победу демократов в США. Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал бизнесмен и бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

По его словам, на украинский кризис оказывают серьезное влияние выборы президента США, которые пройдут в ноябре. Вооруженные силы Украины вынуждены продолжать вести боевые действия, так как их отказ от этого может привести к поражению кандидата на пост президента США от демократов Камалы Харрис, уверен Дотком.

«Зеленскому не позволят заключить мир, потому что это означает победу России», - заявил он, подвергнув резкой критике как президента США Джо Байдена, так и вице-президента Камалу Харрис.

Напомним, что еще в марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, совместно достигнув определенных договоренностей. Однако Киев вышел из переговорного процесса. Давид Арахамия, депутат Верховной рады Украины, назвал причиной срыва мирных переговоров между Россией и Украиной то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».

При этом в СМИ появилась информация, что украинские власти планируют «подготовить почву» для мирных переговоров с РФ осенью 2024 года. Однако 6 августа началась массированная атака ВСУ на Курскую область. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Украины в Курской области были ответом на мирную инициативу России.