Новым требованием России для окончания специальной военной операции с учетом нападения ВСУ на Курскую область может стать капитуляция киевских властей. Об этом заявил бразильский журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар. Российская газета

По его словам, сначала Россия может зачистить Курскую область от украинских военных, что займет какое-то время, однако после Москва потребует от Киева капитуляции и пригрозит «артиллерийским цунами». RT на русском

«Это напрямую связано с тем, что происходит на поле боя, условия другие. По сути, это будет безоговорочная капитуляция», — уточнил он. Lenta.ru