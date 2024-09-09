Американский политический комментатор Джексон Хинкл заявил, что власти США опасаются полномасштабного конфликта с Россией и поэтому не дают разрешения на удары американским оружием вглубь по территории РФ. Об этом Хинкл рассказал РИА Новости.

Хинкл заявил, что в конфликт России и НАТО в итоге оказались бы вовлечены Китай и Ближний Восток. По его мнению, ситуация «явно не в пользу Запада», поэтому западные страны «не хотят себя испытывать».

«Если спровоцировать начало Россией полномасштабной войны, это будет конец», - подчеркнул Хинкл.

Ранее Reuters сообщило, что США близки к соглашению о передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM (класс «воздух-земля»). Старые модели ракет JASSM имеют дальность около 370 километров.

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Военные аналитики рассказали Reuters, что JASSM способны наносить удары дальше, чем большинство других ракет в текущем арсенале Украины. Они интегрированы в состав вооружения истребителей F-16, поставляемых Киеву. При этом США «предприняли усилия», чтобы обеспечить совместимость JASSM с незападными истребителями.