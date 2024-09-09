В Турции назвали сроки запуска АЭС «Аккую»

Запуск первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в Турции намечен на 2025 год. Об этом заявил глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар, пишет ТАСС.

«Первый энергоблок АЭС «Аккую» планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, все четыре - к 2028 году. После полного введения в строй АЭС она сможет удовлетворить 10% потребностей Турции в электроэнергии», - пояснил Алпарслан Байрактар.

Он подчеркнул, что благодаря работе станции Турция сможет снизить выбросы в год в атмосферу углекислого газа на 30 млн тонн, что станет важным шагом для борьбы с изменением климата.

АЭС «Аккую» является первой атомной электростанция в Турции, которую сооружает российская государственная корпорация «Росатом». Речь идет о четырех энергоблоках с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт.

Ранее глава департамента ядерной энергетики и международных проектов Минэнерго Турции Юсуф Джейлан подчеркнул, что Анкара готовится приступить к производству электроэнергии на АЭС «Аккую» в течение года.