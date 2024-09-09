Разведка Германии заявила о хакерах из ГРУ

Федеральное ведомство по охране конституции Германии выпустило Совместный консультативный доклад по кибербезопасности (JCSA), в котором обвинило Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба России в связях с киберпреступниками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ведомство подготовило доклад совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР), Агентством по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA), Агентством национальной безопасности (АНБ) и другими международными партнерами. В документе рассматривается вопрос о вредоносной активности, направленной против критической инфраструктуры Соединенных Штатов и мира.

В докладе утверждается, что в составе ГРУ якобы существует «подразделение 29155», которое несет ответственность за киберугрозы. В частности, по информации ведомства, оно «осуществляет шпионаж, саботажи и наносит ущерб репутации». Также доклад содержит тактику и методы, которое якобы использует данное подразделение.

Официальной информации от российских властей на текущий момент нет.

О подразделении 29155 уже заявляли в военной разведке Чехии. 6 сентября она выявила злоумышленника, причастного к диверсиям в киберпространстве ряда стран. Согласно данным разведки, хакер связан с российским подразделением 29155.