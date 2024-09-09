Байдена обвинили в стратегическом провале в Афганистане

Республиканцы обвинили Байдена в стратегическом провале в Афганистане
Республиканцы в комитете по международным делам палаты представителей США подвергли критике президента Джо Байдена за «хаотичный» вывод американских ВС из Афганистана.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад республиканцев.
В документе говорится о том, что решения Байдена и его администрации, связанные с Афганистаном, привели к трагическим последствиям.
«Возросла угроза нашей внутренней безопасности, запятнана репутация за рубежом», — сказано о последствиях действий Байдена в докладе.
Завершение американского военного присутствия на территории Афганистана республиканцы открыто назвали «стратегическим провалом».
Ранее госсекретаря Энтони Блинкена вызвали повесткой в конгресс для дачи показаний о выводе войск США из Афганистана.