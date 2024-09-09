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После израильских авиаударов по Сирии погибли пятеро

Авиаудары Израиля по центральным районам Сирии привели к гибели как минимум пяти мирных граждан, еще 19 человек получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на SANA.

Большинство пострадавших поступили из города Масьяф. Несколько пациентов находятся в критическом состоянии.

Налеты были совершены на военно-промышленные предприятия и склады с оружием в Вади-эль-Уюне, Масьяфе и Саламии, атакована колонна с военной техникой и беспилотниками в районе Тартуса, где базируются шиитские формирования, воюющие на стороне сирийской армии.

Минобороны сообщило об уничтожении группы пехоты ВСУ в курском приграничье

Экипажи российских самоходных орудий «Нона-С» калибра 120 мм уничтожили группу пехоты противника в лесополосе в приграничном районе Курской области, сообщает ТАСС.

В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки разведчики-десантники обнаружили в лесопосадке опорный пункт ВСУ с солдатами. Экипажи орудий совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили живую силу.

Вся боевая работа ведется только ночью с использованием приборов ночного видения и тепловизионной аппаратуры.

Алаудинов: ВСУ скоро выдохнутся в Курской области из-за ежедневных потерь

Вооруженные силы Украины в Курской области скоро выдохнутся с такими большими ежедневными потерями техники и личного состава, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат», генерал-майора Апты Алаудинова.

Российские подразделения на суджанском направлении уничтожили две ББМ, один пикап, один микроавтобус с противниками и другую технику.

ВСУ несут очень большие потери. За счет того, что украинские военные бросили на курское направление большие ресурсы, силы и средства, на донецком направлении российские подразделения очень хорошо продвинулись вперед.

Глава МИД Белоруссии заявил о попытках Запада склонить Минск к политике против РФ

Запад продолжает попытки склонить Белоруссию к проведению антироссийской политики, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление белорусского министра иностранных дел Максима Рыженкова.

«Запад от [президента Белоруссии Александра] Лукашенко пока хочет то же, что и хотел раньше ― чтобы проводилась та политика, которая сегодня нужна Западу. А это политика антироссийская, это политика в угоду тех политических процессов, которые видит себе Запад в отношении Беларуси, то есть приведение к власти таких псевдодемократических сил, которые сегодня подпитываются и кормятся там, на Западе», ― сказал дипломат.

Отмечается, что в намерения западных стран, в том числе входит «экономическая либерализация», которая подразумевает распродажу государственного имущества.

Единый день голосования завершился уверенным лидерством действующих губернаторов

8 сентября в России завершился единый день голосования, сообщают «Известия».

По результатам обработки первых протоколов действующие руководители субъектов сохраняют свои места. Отдать свой голос за губернаторов, депутатов разного уровня или за глав муниципалитетов могли 57 млн человек.

Как заявил политолог Дмитрий Еловский, «главный сюрприз этих выборов — отсутствие сюрпризов, эксцессов и «черных лебедей».

По его словам, выборы доказали, что политическая система в России способна обеспечить легитимность результата, невзирая на любые попытки давления извне.