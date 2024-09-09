Провал наступления ВСУ в Курской области может уничтожить терпение украинцев и привести к серьезному недовольству президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщил бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш.

— Злость украинцев может достичь критического значения. Они считают, что президент провалил две предыдущие крупные кампании. Если вторжение в Курскую область превратится в удержание территорий дорогой ценой, пока ослабленные украинские войска теряют ключевые города в ДНР, то это может стать финальным ударом для него, — высказался Инглиш.

Отмечается, что жители Украины все чаще винят главу киевского режима и его окружение в проблемах страны. При этом киевские элиты перестают скрывать свое презрение к Зеленскому, передает National Interest.

Зеленский анонсировал новый план по Украине

Стало известно, что решение французского президента Эммануэля Макрона назначить премьером бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье может отрицательно повлиять на помощь Киеву из-за зависимости нового правительства от «Национального объединения» Марин Ле Пен.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что сейчас наступило подходящее время, чтобы ускорить завершение военного конфликта на Украине. Также он поддержал идею участия России во втором «саммите мира».