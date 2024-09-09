Макрон поставил помощь Киеву под угрозу новым назначением

Решение французского президента Эммануэля Макрона назначить премьером бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье может отрицательно повлиять на помощь Киеву из-за зависимости нового правительства от «Национального объединения» Марин Ле Пен. Об этом сообщил журнал Responsible Statecraft.

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— Это решение рискует погрузить страну в еще больший беспорядок, который подорвет поддержку Украины. Отказ Макрона от сделки с левыми говорит о том, что ему пришлось заключить соглашение со своим злейшим врагом — Марин Ле Пен, — говорится в материале журнала.

Зеленский и Макрон обсудили военное сотрудничество перед заседанием в Рамштайне

Отмечается, что позиции главы правительства будут полностью зависеть от лидера «Национального объединения». При этом Марин Ле Пен выступает против активного вмешательства страны в конфликт на Украине.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас переживает «двойную катастрофу», как внутри госаппарата, так и на фронте. Также он призвал к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров.

Стало известно, что Зеленский не смог убедить союзников разрешить наносить удары по территории России. Запад снова проигнорировал призыв украинского президента о снятии запрета на нанесение ударов вглубь России дальнобойным оружием.