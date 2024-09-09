Администрацию Байдена обвинили из-за проблем при выводе войск из Афганистана

Республиканцы в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США возложили на администрацию президента Джо Байдена ответственность за недостаток планирования, приведший к хаосу и гибели американских военнослужащих во время вывода войск США из Афганистана в 2021 году.

Соответствующие выводы содержатся в докладе, опубликованном в воскресенье на сайте указанного комитета.

Как следует из документа, законодатели пришли к выводу, что аргументация Байдена в пользу полного вывода американских войск из Афганистана, сводящаяся в том числе к тому, что это решение поддерживали военные советники в администрации США, а также союзники страны, что вывод войск являлся единственным способом не допустить прямого конфликта с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и что правительственные силы Афганистана могли обеспечивать безопасность в стране, "была неверной", о чем американский лидер якобы "знал заранее".

Кроме того, в Конгрессе считают, что администрация Байдена недостаточно подготовилась к выводу войск, "не заключив соглашения с соседями Афганистана, которые позволили бы американским военным создать базы с целью борьбы с терроризмом и осуществления разведки". Администрация Байдена также "не провела должной подготовки" к эвакуации американцев, граждан стран-союзников и беженцев на фоне ожидаемого установления талибами контроля над страной, отмечают авторы доклада. Отсутствие должного планирования привело также к "хаосу и неразберихе" во время эвакуации и гибели 13 американских военнослужащих, подчеркивают они.

"Чиновники из администрации Байдена сами называли прекращение военного присутствия в Афганистане "стратегической ошибкой" и "скверной финальной фазой". Но до сих пор ни один чиновник не был привлечен к ответственности", - отмечается в докладе. Авторы подчеркивают, что их попытки добиться от действующей администрации передачи документов и стенограмм интервью касательно вывода войск из Афганистана "игнорируются Госдепартаментом". В связи с этим руководство комитета требует от Госдепа передачи указанных сведений, а также заявляет о подготовке серии слушаний с высокопоставленными чиновниками администрации Байдена, "ответственными за вывод" войск и проведение эвакуации.

Завершение операции и реакция

Байден 14 апреля 2021 года объявил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск стартовал в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО были выведены в 2014 году.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенных Штатов о намерении вывести войска. 15 августа 2021 года президент Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан.