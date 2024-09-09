Маск постоянно забывает, что Байден все еще руководит США

Илон Маск постоянно забывает, что во главе США по-прежнему стоит Джо Байден, ранее объявивший о выходе из президентской гонки. Об этом сообщил он в X (ранее Twitter).

"Я постоянно забываю, что технически Байден все еще руководит страной", - написал предприниматель.

Маск поддерживает бывшего американского лидера Дональда Трампа, участвующего в предвыборной гонке от Республиканской партии, а также регулярно критикует деятельность нынешнего хозяина Белого дома. Ранее Маск предположил, что США вовсе никто не управляет, а также обвинил Байдена в неспособности решить проблему нелегальной миграции.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять Джо Байден. Однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение американского вице-президента Камалы Харрис, которую делегаты прошедшего съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США.