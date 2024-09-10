Байден продлил на год действие указа о санкциях за вмешательство в выборы в США

Президент США Джо Байден еще на год продлил действие исполнительного указа, предусматривающего применение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов. Об этом говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

На основании этого указа США несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из России в связи с приписываемым ей вмешательством в американский избирательный процесс. Москва много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Как следует из заявления Байдена, несмотря на "отсутствие свидетельств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или влияла на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, другие государства исторически стремятся извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы".

"Способность лиц, находящихся исключительно или по большей части за пределами Соединенных Штатов, вмешиваться и подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе путем несанкционированного доступа к избирательной инфраструктуре и инфраструктуре предвыборных штабов, а также через скрытое распространение пропаганды и дезинформации, продолжает представлять чрезвычайную и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", - заявил президент.

"Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США или подрывом общественного доверия к ним", - подчеркнул Байден.

Подписанный 45-м американским президентом Дональдом Трампом в 2018 году указ о санкциях за вмешательство в выборы обязывает директора Национальной разведки США регулярно оценивать соответствующие угрозы. Документ также требует от Госдепартамента и Министерства финансов США предоставлять президенту рекомендации по вопросу о введении санкций в отношении стран или лиц, которые могут быть причастны к вмешательству в выборы.

Как поясняли в связи с подписанием указа в Госдепартаменте, он предусматривает введение "обязательных санкций в отношении иностранных лиц, участие которых во вмешательстве в американские выборы было установлено". Распоряжение также предполагает применение "дополнительных мер" против стран, которые "подрывают экономику [США] или осуществляют вмешательство в нее".