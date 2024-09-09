«Горячие головы» на Западе осуществляют вбросы о возможности приема Украины в Североатлантический альянс по частям, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича.

«Фиксируются новые попытки Запада втянуть в альянс некоторые балканские государства, а также страны постсоветского пространства», — заявил он.

НАТО продолжает продвигать политику своего ничем не обоснованного расширения. Если в 1989 году в состав организации входило 16 стран, то в 2024 году их стало уже 32. Вступление Финляндии и Швеции в Альянс рассматривается в качестве одного из этапов военно-политического охвата Европы и «восполнения недостающего звена» для формирования полноценного восточного фланга альянса, указал Вольфович.

Он считает, что «останавливаться никто не собирается».