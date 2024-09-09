У Трюдо может появиться новая поддержка

Партия канадских франкофонов Квебекский блок готова помочь премьер-министру Джастину Трюдо избежать вотума недоверия в национальном парламенте после отказа другой оппозиционной силы от дальнейшей поддержки либералов. Об этом сообщило агентство The Canadian Press.

По его данным, Квебекский блок готов рассмотреть возможность переговоров с правящей Либеральной партией Канады по заключению соответствующей сделки в обмен на определенные требования, выгодные этой партии. Какие именно требования могут быть выдвинуты, не уточняется.

4 сентября лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады (НДП) Джагмит Сингх объявил, что "либералы подвели народ", поэтому они больше не заслуживают поддержки его партии. В конце августа лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр призвал Сингха отказаться от поддержки либерального премьер-министра Трюдо. Глава консерваторов утверждал, что при правительстве Трюдо, чьи инициативы поддерживает НДП, продолжается рост цен и стоимости жизни, а все обещания властей решить эти проблемы так и остаются обещаниями.

По итогам последних парламентских выборов 2021 года Либеральная партия Канады, возглавляемая Трюдо, не смогла получить большинства мест в национальном законодательном органе. Для реализации своей политики в марте 2022 года либералы заключили сделку с НДП, которая в обмен на поддержку ряда своих инициатив со стороны либералов обязалась поддерживать партию Трюдо на всех голосованиях, касающихся вотума доверия Либеральной партии Канады и предлагаемых ею важнейших законопроектах. Таким образом, Трюдо смог купировать многочисленные попытки консерваторов отстранить его от власти и продолжать продвигать свою повестку.

Следующие парламентские выборы в Канаде запланированы на октябрь 2025 года.