Си Цзиньпин готов углублять стратегическое взаимопонимание с КНДР

Китай "в новый период" и "в новой ситуации" готов углублять стратегическое взаимопонимание с КНДР, а также укреплять координацию и сотрудничество. Это отметил председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины основания республики.

"В новый период, в новой ситуации китайская сторона будет дальше уделять внимание китайско-корейским отношениям на стратегическом уровне и с долгосрочной точкой зрения. И готова углублять стратегическое взаимопонимание с корейской стороной, усиливать координацию и сотрудничество", - привело выдержку из телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Си Цзиньпин также выразил готовность Пекина "совместно надежно защищать, крепко упрочивать и динамично развивать китайско-корейские отношения дружбы и сотрудничества, совместно продвигать дело социализма". По его словам, это отвечает интересам народам двух стран, а также "вносит вклад в обеспечение мира и стабильности, развития и процветания в регионе и на планете".