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В МИД Белоруссии раскрыли требования Запада к Лукашенко

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков объяснил, чего Запад хочет от президента республики Александра Лукашенко, сообщает БелТА.

В МИД Белоруссии раскрыли требования Запада к Лукашенко
© globallookpress.com

По словам дипломата, желания стран Запада не изменились. Они хотят, чтобы Белоруссия проводила политику в их интересах.

«Это политика антироссийская, в угоду тех политических процессов, которые видит себе Запад», — сказал министр.

Он уточнил, что там хотели привести к власти в республике псевдодемократические силы. Чиновник считает, что во время активной фазы конфликта РФ и Украины изменения западной политики не будет.

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Рыженков возглавил МИД страны в конце июня 2024 года. До этого дипломат занимал пост первого заместителя руководителя администрации Лукашенко.

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