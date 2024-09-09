Египет призвал вернуть бюст Нефертити из Нового музея в Берлине

Египет потребовал у Германии вернуть бюст царицы Нефертити, который находится в берлинском Новом музее, передает MIR24.TV со ссылкой на Masrawy. По информации издания, в число артефактов, которые требуется вернуть на родину, входят и другие исторические предметы.

Инициатором кампании по возвращению бюста в Египет стал археолог Захи Хавасс, экс-министр древностей страны. Он выступает также за возвращение и других предметов культурного наследия, таких как Розеттский камень и Дендерский зодиак.

Археологи обнаружили бюст царицы Нефертити в 1912 году во время раскопок в египетском поселении Телль-эль-Амарна. Спустя год скульптура была вывезена в Германию, а потом стала одним из наиболее популярных экспонатов Нового музея в Берлине.

Ранее Министерство туризма и древностей Египта сообщило, что археологи во время раскопок в районе Телль-эль-Абкайн в провинции Эль-Бухейра нашли меч фараона Рамзеса II. По данным ведомства, ученые также обнаружили личные инструменты солдат.

До этого испанском острове Майорка в пещере нашли подводный мост древних племен. Семиметровый мост представляет собой большие известняковые блоки, которые уложены друг на друга.