Новый глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о принятом им решении отозвать временного поверенного республики в Грузии Михаила Харишина, передает издание "Страна.UA".

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Как указал Сибига, причиной отставки главы дипмиссии является "совершенное непонимание реалий дипломатии страны". При этом он призвал коллег Харишина самостоятельно принимать решения, не дожидаясь распоряжений из Киева.

Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины последовало на фоне частых утверждений от представителей грузинских управленцев о подготовке Западом переворота в стране и заинтересованности Киева в ввязывании Тбилиси в конфликт с Москвой. Соответствующей позиции придерживаются также российские спецслужбы.

Напомним, в июле текущего года в грузинских СМИ появилась информация о проведении допросов наемников ВСУ, потенциально готовых оказать содействие государственному перевороту.