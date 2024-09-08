Названа самая замусоренная пластиком страна в мире

Индия заняла первое место в мире по объему загрязнения несобранными полимерными отходами, заявили ученые из Университета Лидса, Великобритания. Самую замусоренную пластиком страну они определили с помощью искусственного интеллекта, пишет научный журнал Nature.

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Британские исследователи составили максимально подробную глобальную модель распространения полимерных отходов из когда-либо созданных. Сложнее всего, по словам экспертов, оказалось измерить так называемые выбросы пластика из так называемых материальных систем и видов деятельности. К ним относятся отходы, попадающие в окружающую среду из мусоровозов, мусорных баков и того, что люди случайно или намеренно выбрасывают на улице.

Согласно выводам ученых, ежегодно мимо системы обработки отходов проходит примерно 52 миллиона тонн пластика. Первое место по объему загрязнения полимерными отходами занимает Индия, жители которой выбрасывают в окружающую среду 9,3 миллиона тонн в год. На втором и третьем местах расположились Нигерия и Индонезия соответственно — их замусоренность пластиком в 2,7 раза ниже, чем в Индии.

Ранее сообщалось, что после атаки хуситов на нефтяной греческий танкер Sounion в районе его местоположения было обнаружено большое нефтяное пятно. Длина нефтяного пятна составила четыре километра. Увидеть его удалось благодаря спутниковому снимку.