На Украине могут спрятать энергосети под землю

Замминистра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что власти страны рассматривают вариант переноса энергосетей под землю. Слова чиновника приводит РБК-Украина.

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Колесник отметил, что таким образом можно было бы защитить линии электропередачи от повреждений в результате взрывов.

«На сегодняшний день разработано значительное число технических решений и проектов физической защиты объектов энергетической инфраструктуры с целью ее обеспечения», — сказал Колесник.

На фоне регулярных перебоев с электричеством Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил, что продолжительность отключений электроэнергии на Украине грядущей зимой может составить до 20 часов в сутки. Правительство республики признавало, что страна с весны потеряла гигантский объем генерации энергии, в том числе были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко отмечал, что зима 2024 — 2025 года может стать самой сложной за всю историю страны.

Во время визита в Италию 8 сентября президент Владимир Зеленский также сообщил, что Украина планирует перенести электросети под землю. Кроме того, там собираются строить оружейные производства.