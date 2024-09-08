Шольц: настало время обсуждать завершение украинского кризиса

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что настал момент обсудить завершение вооружённого конфликта на Украине и пригласить Россию на будущий саммит по данной проблеме. Он также признал, что плохие для действующей власти ФРГ результаты выборов связаны с тем, что «некоторые немецкие граждане не согласны с поддержкой, оказываемой Киеву».

Шольц сделал эти заявления в интервью телеканалу ZDF, которое будет показано сегодня вечером.

«Я считаю, что сейчас тот момент, когда нам также необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой военной ситуации и достичь мира быстрее, чем кажется в данный момент», — сказал Шольц.

Канцлер добавил, что у него был «очень доверительный разговор» с Зеленским. По его словам, он, как и Зеленский, согласен с тем, что на следующей мирной конференции «должна участвовать и Россия».

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Шольц также признал, что плохие результаты земельных выборов для правящей коалиции «как-то связаны с тем, что некоторые граждане не согласны с нашей поддержкой Украины».

Однако, по его словам, правительство выполнит те задачи, которые сейчас требуются. Например, он «сделает все возможное, чтобы поддержать Украину».