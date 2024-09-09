Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом

Вице-президент США Камала Харрис, являющаяся кандидатом на высший государственный пост от Демократической партии, заявила о готовности к теледебатам со своим оппонентом - республиканцем Дональдом Трампом. Ее слова приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Как отмечается в сообщении, Харрис, отвечая в воскресенье на соответствующий вопрос одного из журналистов, заявила, что "готова" к дебатам с Трампом, подняв при этом вверх большой палец.

Ранее газета The New York Times привела результаты опроса общественного мнения, проведенного ей совместно с исследовательским институтом Siena College в преддверии дебатов 10 сентября. Из них следует, что Харрис и Трамп пользуются почти одинаковым уровнем поддержки избирателей - Трампа поддерживают 48% респондентов, в поддержку Харрис высказались 47% опрошенных.

Дебаты двух кандидатов в президенты проведет 10 сентября телекомпания ABC в городе Филадельфия (штат Пенсильвания), окончательные правила их проведения были утверждены в минувший четверг. В частности, Трамп и Харрис будут обязаны ожидать завершения выступления оппонента с отключенным микрофоном, а время ответа будет ограничено двумя минутами. Вопросы смогут задавать только модераторы встречи, пользоваться заранее подготовленными конспектами запрещено.

Президентские выборы в стране пройдут 5 ноября.

Предполагалось, что Демпартию на них будет представлять действующий президент США Джо Байден. Однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис, которую делегаты прошедшего съезда Демпартии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США. Кандидатом от Республиканской партии выдвинут Трамп.