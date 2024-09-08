Джордж Буш отказался поддерживать Трампа и Харрис

Экс-президент США Джордж Буш-младший не будет поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на пресс-службу Буша.

Журналисты связались с командой Джорджа Буша и спросили, не планирует ли он поддерживать кандидатуру Дональда Трампа или Камалы Харрис на пост президента.

В пресс-службе Буша ответили, что бывший президент и его жена Лора не собираются помогать тому или иному кандидату.

«Президент Буш ушел из политики, связанной с президентской деятельностью, много лет назад», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что Буши его супруга не будут разглашать, за кого они намерены голосовать.

Выборы президента пройдут в США 5 ноября. На этой неделе социологи выяснили, что 30% американцев не верят в мирную передачу президентских полномочий после окончания выборов.