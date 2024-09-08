Владимир Зеленский хочет, чтобы премьер-министр Италии Джорджа Мелони сыграла посредническую роль в переговорах с США о передаче Киеву систем Partiot. Об этом сообщает Messaggero со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что именно о посредничестве Рима шла речь на переговорах Зеленского и Мелони на полях экономического форума в Черноббьо.

«Зеленский задумал посредническую роль для Италии. Он хотел бы, чтобы Мелони, как председатель G7, подтолкнула Вашингтон к передаче значительного количества Patriot до начала выборов в США», — пишет Messaggero.

На встрече Зеленский и Мелони также обсуждали передачу Киеву второго комплекса ПВО Samp-T. Сделка была одобрена в июне, но передача задержалась из-за компании, которая должна была подготовить комплекс. Мелони заверила Зеленского, что Samp-T отправят до конца сентября.

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Итальянская газета отмечает, что итог выборов в США станет решающим моментом для Киева.