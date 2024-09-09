Спикер парламента Вьетнама оценил сотрудничество с РФ

Парламентское сотрудничество Вьетнама и России направлено на расширение отношений двух стран. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС председатель Национального парламента (однопалатный парламент) Социалистической республики Вьетнам (СРВ) Чан Тхань Ман по случаю официального визита в Россию 8-10 сентября.

"Я надеюсь, что мой визит в Российскую Федерацию в этот раз продолжит консолидировать и укреплять взаимопонимание и политическое доверие между двумя странами, поможет углубить и существенно расширить отношения между Национальным собранием Вьетнама и Федеральным собранием Российской Федерации, что будет содействовать эффективному и практическому развитию вьетнамско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства, приносящего пользу обеим сторонам", - сказал Чан Тхань Ман.

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По его словам, Национальное собрание Вьетнама "координирует свои действия с двумя палатами российского парламента в целях эффективного развертывания механизмов межпарламентского сотрудничества".

В частности, стороны создали механизм межпарламентской комиссии по сотрудничеству Нацсобрания СРВ и Государственной думы РФ, ежегодные заседания которого проводятся под руководством главы Нацсобрания и председателя Госдумы. "Это первый механизм сотрудничества высокого уровня Национального собрания Вьетнама с законодательным органом другой страны", - отметил Чан Тхань Ман. Он добавил, что в ходе нынешнего официального визита в РФ совместно с председателем Госдумы Вячеславом Володиным проведет третье заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

Спикер вьетнамского парламента также сообщил, что в ходе визита проведет переговоры с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, по итогам которых стороны подпишут новое соглашение о сотрудничестве между Нацсобранием Вьетнама и Советом Федерации РФ. Документ придет на смену действующему соглашению 2012 года с "дополнениями и обновлением содержания, отвечающими актуальным потребностям сотрудничества между сторонами".

Чан Тхань Ман констатировал, что партнерские связи Национального собрания и российского парламента постоянно развиваются. Стороны регулярно обмениваются делегациями высокого уровня, в том числе на уровне комитетов и парламентских групп дружбы, тесно координируют свои действия на многосторонних парламентских форумах, способствуя укреплению всестороннего стратегического партнерства между СРВ и РФ.