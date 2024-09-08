Лидер оппозиции Молдавии назвал Санду нелегитимным кандидатом в президенты

Центризбирком Молдавии отказался рассмотреть заявление оппозиционного блока «Победа» об аннулировании регистрации инициативной группы, поддерживающей Майю Санду. Об этом сообщил лидер блока Илан Шор.

В августе ЦИК зарегистрировал инициативную группу, которая собирает подписи для выдвижения Санду кандидатом в президенты от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС).

Оппозиция сочла, что это противоречит молдавским и международным законам, поскольку Санду является действующим президентом и должна быть нейтральна ко всем политическим силам. Оппозиционеры направили протест в ЦИК.

Шор отметил, что в Центризбиркоме могли принять единственно верное решение: снять инициативную группу Санду с выборов.

«Но законные решения — не для ЦИК. Во-первых, отвыкли. Во-вторых — как сказать правду хозяйке? Причина отказа смехотворна и придумана на ходу», — написал политик в Telegram-канале.

По его словам, вопрос так и не был рассмотрен по существу.

«Вроде репутация у Майи и так ниже плинтуса, но тут подпевалы постарались. Теперь все знают, что перед нами нелегитимный кандидат», — добавил Шор.

Он считает, что Санду незаконно продолжает кампанию и «очень скоро из президентуры она отправится прямиком в тюрьму».

Президентские выборы запланированы в Молдавии на 20 октября.