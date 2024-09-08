Политика Соединенных Штатов, направленная на расширение НАТО и поддержку конфликта на Украине, ослабляет Вашингтон и подрывает его интересы в других частях света. Об этом пишет Asia Times.

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Автор материала задается вопросом, почему «столько миллиардов долларов и десятки тысяч единиц современного оружия были растрачены в крестовом походе НАТО по расширению границ».

Как следует из текста, конфликт на Украине ослабил США, «опустошив казну и арсеналы», также подорвав интересы страны в других частях света. Речь идет в первую очередь о Тихом океане, «где Китай теперь бросает вызов Тайваню, Филиппинам и Японии».

«Но вовлечено еще больше, и это включает в себя само НАТО. НАТО — это главный оборонительный альянс, созданный в 1949 году для защиты от распространения коммунизма в Восточной и Западной Европе. Несмотря на крах, или, лучше сказать, не обращая внимания на крах вместо того, чтобы распасться (как это сделала Организация Варшавского договора), НАТО приняло политику расширения», — говорится в тексте.

Расширение НАТО и агрессивная позиция по отношению к России несет большие риски для США, поэтому «пришло время пересмотреть поддержку Америкой расширения НАТО», пишет AT.

До этого американский журнал The American Conservative писал, что обещание Украине по членству в НАТО со стороны стран – членов Североатлантического альянса «вбивает клин» в мирное урегулирование конфликта.